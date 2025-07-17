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Трагедия на тренировочном полигоне: в Черниговской области расстреляли военных

Курсант застрелил двух военных на тренировочном полигоне

17 июля 2025, 15:12
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Кречмаровская Наталия

В Черниговской области произошел трагический инцидент на тренировочном полигоне. В оперативном командовании "Север" сообщили, что произошло.

Трагедия на тренировочном полигоне: в Черниговской области расстреляли военных

Военные. Иллюстративное фото

Отмечается, что 16 июля 2025 года на одном из тренировочных полигонов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины во время выполнения упражнений по боевой стрельбе произошел трагический инцидент. Относительно обстоятельств происшествия сообщают, что курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей. В результате выстрелов двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

"По факту совершения уголовного правонарушения Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемый задержан, он находится под стражей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование воинской части, где произошел инцидент, всячески способствует проведению следствия – предоставляют необходимую информацию и поддержку правоохранительным органам. К обеспечению надлежащего расследования обстоятельств происшествия привлечена военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии, а также для предотвращения подобных инцидентов в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Одесском ТЦК оправдали применение силы к военнообязанным. В областном терцентре прокомментировали конфликт, произошедший во время мер оповещения.




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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid02NzBrWvov98YyEasaQqaY3KhB56DYneRL6fTt2WXzP2kqgFeWsEEs23zuzQGWPKTTl?locale=uk_UA
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