Российский олигарх, стоящий по масштабной схеме контрабанды стратегического сырья из Украины в Россию, оказался в центре внимания правоохранителей. По данным следствия, он организовал поставку титансодержащих руд на сумму почти 90 миллионов гривен, которые пошли на производство оружия для российской армии. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Фото: gp.gov.ua

Схема, разработанная русским олигархом, позволила ему не только лишь обогатиться, да и обеспечить русский военно-промышленный комплекс стратегическим сырьем. По данным следствия, он организовал масштабную контрабанду титансодержащих руд из Украины в Россию, используя сеть подставных компаний и занижая цены на экспорт.

С января 2020 по декабрь 2021 преступная группа, созданная олигархом, скрыто поставляла титановые концентраты из подконтрольного украинского горно-обогатительного комбината на российские предприятия, непосредственно причастные к производству оружия. Общая сумма контрабанды составила около 90 миллионов гривен.

Следователи установили, что для сокрытия незаконной деятельности использовалась австрийская компания, фигурировавшая как формальный покупатель украинского сырья. Однако фактически вся продукция сразу же переправлялась в Россию. Такая схема позволила олигарху уйти от ответственности и обогатиться на войне.

Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов удалось раскрыть эту преступную схему и вернуть в государственную собственность украинский горно-обогатительный комбинат. Российский олигарх и его подельники уже находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Олигарху сообщено о подозрении по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 110-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. ст. 209 УК Украины).

Напомним, Украина продолжает эффективно использовать санкции как оружие против лиц, поддерживающих агрессивную политику кремля. В 2024 году удалось не только блокировать активы, но и взыскать миллиарды гривен в пользу государства. Какие активы были конфискованы и что ждет санкционную политику в 2025 году — разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство юстиции Украины.