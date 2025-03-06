Теневой коридор в ЕС: как на Прикарпатье переправляли уклонистов через границу

Схему организовал чиновник уголовно-исполнительного учреждения вместе с закарпатцем, который скрывается в Чехии. Стоимость "билета" составляла 6 тысяч долларов, а маршрут пролегал через горные районы Закарпатья и Ивано-Франковской области. Правоохранители задержали ключевых участников сделки, а часть подозреваемых объявлена в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР совместно с руководством Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных через границу. Организатором преступной схемы оказался начальник одного из отделов "Закарпатского учреждения исполнения наказаний №9". Его сообщником стал житель Закарпатья, ныне проживающий в Чехии.

К сделке были привлечены и другие фигуранты: мать соорганизатора, работник Службы судебной охраны в Ивано-Франковской области и четверо жителей приграничного региона. Они находили желающих нелегально пересечь границу, организовывали им перевозку, временное укрытие и экипировку для сложного перехода через горы.

По данным следствия, каждый "клиент" платил 6 тысяч долларов. Еженедельно группа вывозила до 10 мужчин. 23 февраля правоохранители задержали троих участников преступной схемы при получении денег. Один из подельников пытался спрятаться… в диване.

Фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1,4 до 2 млн грн. Остальные скрывающиеся за рубежом участники будут объявлены в международный розыск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнообязанные, стремившиеся незаконно покинуть Украину, становились клиентами хитрой схемы, организованной должностным лицом правоохранительного органа Одесской области. За кругленькую сумму мужчин выводили вне пунктов пропуска, а все детали маршрута согласовывались через мессенджеры. Однако легкие деньги быстро закончились – ГБР разоблачило незаконный бизнес и задержало организатора при получении очередной "оплаты".