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Тайные заговоры за решеткой: как начальник колонии помог криминальному миру

Начальник колонии помог организовать преступную «сходку» на территории учреждения

сегодня, 18:50
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Амбарцумян Анна

В Черкасской области разгорелся скандал: начальник исправительной колонии оказался на скамье подсудимых из-за сотрудничества с криминальным миром. По версии следствия, он способствовал проведению преступной сходки прямо на территории учреждения. Там решали, как пополнить общек и распределить сферы влияния. Вместе с ним под суд пойдут "уголовный авторитет" и шесть его подельников.

Тайные заговоры за решеткой: как начальник колонии помог криминальному миру

Фото: gp.gov.ua

Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже передали обвинительный акт в суд. Чиновнику упрекают в содействии проведению преступного собрания, а его сообщникам – организацию и участие в нем (ч. 1 ст. 255-2 УК Украины).

Следователи установили, что организатором "сходки" был ранее судимый житель Умани, которого в криминальном мире знают как "смотрящего". В феврале 2024 года он при поддержке начальника колонии собрал преступных авторитетов для обсуждения важных вопросов. Главная тема – распределение денег, полученных от наркоторговли и азартных игр, а также укрепление преступного воздействия.

К "сходке" присоединились лица от 33 до 56 лет – как заключенные, так и находившиеся на свободе. Трое участников уже отбывали наказание, остальные обстояли дела за грабежи, незаконное хранение оружия и угон авто. Сам организатор подозревается в готовке убийства и распространении преступного воздействия.                                                                                  

Это дело стало очередным доказательством того, что коррупция и связи криминалитета со стражами порядка никуда не исчезли. Удастся ли наказать всех виновных – будет решать суд.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/suditimut-nacalnika-vipravnoyi-koloniyi-na-cerkashhini-yakii-dopomig-organizuvati-zlocinnu-sxodku-na-teritoriyi-ustanovi

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