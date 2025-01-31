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Тайная миссия агента ФСБ в Черкассах: как предатель работал на врага

СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего обстрелы Черкасской области

сегодня, 16:34
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Амбарцумян Анна

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины задержали 33-летнего местного жителя, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Предатель передавал врагу координаты ракетных и дроновых атак по важным объектам в регионе. Его подрывная деятельность была остановлена в самом начале, когда он был задержан "на горячем".

Тайная миссия агента ФСБ в Черкассах: как предатель работал на врага

СБУ задержала агента ФСБ. Фото: СБУ

Этот инцидент в очередной раз отмечает важность борьбы с враждебными агентами на украинской территории. Человек, работавший в пользу ФСБ, выполнял четко поставленную задачу: осуществлял разведку военных объектов и готовил информацию для потенциальных атак. Оперативники СБУ смогли установить, что предатель на автомобиле совершал объезд стратегических объектов, в том числе казарм, где находились военнослужащие Вооруженных сил и пограничники Украины. Он производил видеосъемку, фиксируя периметры и наличие техники.

Собранные материалы позволяют утверждать, что эти данные могли использоваться для подготовки ракетных и дроновых атак на важные объекты. Однако своевременное разоблачение и задержание предателя предотвратило возможные разрушения и человеческие жертвы. В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, на котором хранились доказательства его сотрудничества с врагом.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о государственной измене. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение без права на залог.

Тайная миссия агента ФСБ в Черкассах: как предатель работал на врага - фото 2
 Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины задержала женщину, которая помогала российским оккупантам вести огонь по правобережной части Херсона. Она передавала координаты украинских военных, а также фиксировала последствия атак. Вражеский агент действовала скрытно, обходя город и фотографируя оборонительные позиции. Ее задержали "на горячем", когда она проводила доразведку у военного объекта.



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Источник: https://t.me/SBUkr/13983
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