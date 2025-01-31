Тайная миссия агента ФСБ в Черкассах: как предатель работал на врага

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины задержали 33-летнего местного жителя, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Предатель передавал врагу координаты ракетных и дроновых атак по важным объектам в регионе. Его подрывная деятельность была остановлена в самом начале, когда он был задержан "на горячем".

СБУ задержала агента ФСБ. Фото: СБУ

Этот инцидент в очередной раз отмечает важность борьбы с враждебными агентами на украинской территории. Человек, работавший в пользу ФСБ, выполнял четко поставленную задачу: осуществлял разведку военных объектов и готовил информацию для потенциальных атак. Оперативники СБУ смогли установить, что предатель на автомобиле совершал объезд стратегических объектов, в том числе казарм, где находились военнослужащие Вооруженных сил и пограничники Украины. Он производил видеосъемку, фиксируя периметры и наличие техники.

Собранные материалы позволяют утверждать, что эти данные могли использоваться для подготовки ракетных и дроновых атак на важные объекты. Однако своевременное разоблачение и задержание предателя предотвратило возможные разрушения и человеческие жертвы. В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, на котором хранились доказательства его сотрудничества с врагом.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о государственной измене. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение без права на залог.



Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины задержала женщину, которая помогала российским оккупантам вести огонь по правобережной части Херсона. Она передавала координаты украинских военных, а также фиксировала последствия атак. Вражеский агент действовала скрытно, обходя город и фотографируя оборонительные позиции. Ее задержали "на горячем", когда она проводила доразведку у военного объекта.