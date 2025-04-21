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Сжег заживо двух друзей: подробности

В Винницкой области мужчина получил 14,5 лет тюрьмы за жестокое убийство двух человек

сегодня, 16:08
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Автор:
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Ткачова Марія

33-летний житель Винницкой области приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы за двойное убийство. Об этом сообщили после приговора Липовецкого районного суда.

Сжег заживо двух друзей: подробности

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Трагедия произошла 4 января в селе Белозеровка Винницкого района. В тот вечер трое мужчин выпивали в частном доме. Между ними возник конфликт, переросший в ссору. Один из мужчин — теперь уже осужденный — сначала покинул дом, но потом вернулся.

Вернулся он не с пустыми руками — принес емкость с горючей жидкостью. Мужчина облил двух других присутствующих и поджег. Один из них скончался на месте, другой — в больнице на следующий день из-за тяжелых ожогов.

Полицию сначала вызвали из-за сообщения о пожаре в доме. Когда прибыли стражи порядка и спасатели, выяснилось, что огонь был частью страшного преступления.

Следователи собрали все доказательства, провели расследование и передали дело в суд. Суд первой инстанции признал мужчину виновным в умышленном убийстве двух человек, причем с особой жестокостью. Это предусмотрено частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса.

Суд назначил ему наказание — 14 лет и 6 месяцев за решеткой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Полтаве в одном из учреждений исполнения наказаний систематически пытали заключенных. По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовалось как камера пыток.



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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/za-podviine-vbyvstvo-zlovmysnyk-provede-za-gratamy-14-rokiv-i-6-misiatsiv?v=6806327e50d83&fbclid=IwY2xjawJzGClleHRuA2FlbQIxMAABHuCK1sj2yKZbNnFU7tr1OWGq-y7z7WcyCtc__lwh-u_c3T9PjLSKvZavE6EJ_aem_UDFOsqVkTE19phFK1ufUXQ
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