Сын ударил собственного отца ножом в грудь: что произошло

38-летнему жителю села Оженин Ровенской области сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении после того, как он напал с ножом на своего отца. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

Сын ударил своего отца ножом

По данным следствия, инцидент произошел 20 августа в доме 67-летнего потерпевшего. Там отдыхала компания, но сыну отказали присоединиться к застолью. Разъяренный мужчина выхватил нож и нанес отцу удар в грудную клетку.

Пенсионера с проникающим ранением госпитализировали в больницу, где ему оказали неотложную помощь.

Полицейские оперативно задержали нападавшего в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Ему инкриминируют преступление по ч.1 ст.121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

21 августа суд избрал для подозреваемого меру пресечения — содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

