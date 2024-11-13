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Священнослужитель может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения

Священнослужитель Овручско-Коростенской епархии распространял пророссийские взгляды и поддерживал военные преступления.

сегодня, 13:20
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Амбарцумян Анна

В Житомирской области Служба безопасности Украины объявила подозрение клирику УПЦ (МП) за оправдание войны РФ против Украины. Священнослужитель распространял пророссийские настроения среди прихожан, а также активно поддерживал агрессивные действия России через социальные сети. СБУ собрала необходимые доказательства уголовного производства.

Священнослужитель может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения

Задержание священнослужителя. Фото: СБУ

Антиукраинская пропаганда в религиозной среде
Клирик Овручско-Коростенской епархии активно олицетворял пророссийскую пропаганду в своих проповедях. После начала полномасштабной войны он убеждал своих прихожан в том, что вторжение России является "гражданским конфликтом", а военные преступления русских войск – оправданы. Кроме того, священнослужитель публично выражался в поддержку РПЦ, призывая к единству с московской церковью.
Собранные в ходе расследования материалы свидетельствуют, что клирик не только публично выступал с антиукраинскими проповедями, но и фиксировал свои выступления на видео. Записанные материалы он позже размещал на своей странице в соцсети "Фейсбук". В результате проведенных экспертиз подтверждено, что эти действия преследовали цель поддержания агрессии РФ.

Священнослужитель может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения - фото 2
 Следователи СБУ сообщили подозрение клирику по ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за оправдание вооруженной агрессии РФ, отрицание фактов преступлений и глорификацию ее участников. В случае доказательства вины злоумышленник может получить до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины провела очередную операцию, задержав семь человек, которые поддерживали агрессивную политику России в отношении Украины. Кроме того, одной из пропагандисток был вынесен приговор в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемые пытались поддержать вражескую пропаганду и препятствовать мобилизационным мерам в Украине.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-kliryku-upts-mp-na-zhytomyrshchyni-yakyi-vypravdovuvav-viinu-rf-proty-ukrainy
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