Священнослужитель может попасть за решетку на 8 лет: какие обвинения

В Житомирской области Служба безопасности Украины объявила подозрение клирику УПЦ (МП) за оправдание войны РФ против Украины. Священнослужитель распространял пророссийские настроения среди прихожан, а также активно поддерживал агрессивные действия России через социальные сети. СБУ собрала необходимые доказательства уголовного производства.

Задержание священнослужителя. Фото: СБУ

Антиукраинская пропаганда в религиозной среде

Клирик Овручско-Коростенской епархии активно олицетворял пророссийскую пропаганду в своих проповедях. После начала полномасштабной войны он убеждал своих прихожан в том, что вторжение России является "гражданским конфликтом", а военные преступления русских войск – оправданы. Кроме того, священнослужитель публично выражался в поддержку РПЦ, призывая к единству с московской церковью.

Собранные в ходе расследования материалы свидетельствуют, что клирик не только публично выступал с антиукраинскими проповедями, но и фиксировал свои выступления на видео. Записанные материалы он позже размещал на своей странице в соцсети "Фейсбук". В результате проведенных экспертиз подтверждено, что эти действия преследовали цель поддержания агрессии РФ.



Следователи СБУ сообщили подозрение клирику по ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за оправдание вооруженной агрессии РФ, отрицание фактов преступлений и глорификацию ее участников. В случае доказательства вины злоумышленник может получить до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается и устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины провела очередную операцию, задержав семь человек, которые поддерживали агрессивную политику России в отношении Украины. Кроме того, одной из пропагандисток был вынесен приговор в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемые пытались поддержать вражескую пропаганду и препятствовать мобилизационным мерам в Украине.