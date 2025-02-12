Судья и адвокат прикрывались сиротами, чтобы поехать в круиз на Карибы



















Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении судьи из Киевщины, который во время военного положения уехал на отдых в Карибы, используя поддельные документы. Вместе с ним в суд попадет и адвокат, помогавший организовать фальшивые бумаги для поездки.

Задержание судьи и адвоката. Фото: ГБР

Как установили следователи, судья горрайонного суда Броваров решил отправиться в круиз по Карибам, во время которого он прибег к мошенничеству. Вместе со знакомым адвокатом они придумали фальшивое приглашение на конференцию в Вене, которая якобы должна касаться помощи украинским переселенцам и детям-сиротам в Европе. Это поддельное приглашение стало основой для получения разрешения на служебную командировку за границу.

В связи с этим судья и адвокат обвиняются в мошенничестве, подлоге документов и использовании заведомо подложных бумаг. Судья ответит за совершение преступления в группе лиц, а адвокат за соучастие в мошенничестве и подлоге документов. Санкции за эти статьи подразумевают лишение свободы до 5 лет.



Напомним, портал "Комментарии" писал, что суд Киева подтвердил подозрение по делу судьи Хозяйственного суда Киева, который якобы был причастен к государственной измене по предварительному сговору с другими чиновниками. В рамках следствия правоохранители установили, что судья активно способствовал принятию неправомерного решения, которое позволяло финансировать армию агрессора за счет украинского бюджета. Дело возбуждено по фактам государственной измены, и для подозреваемого судом определена мера пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.