Криминал Страшное изнасилование ребенка на кладбище
Страшное изнасилование ребенка на кладбище

В Харьковской области полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней

8 сентября 2025, 21:39
Автор:
Ткачова Марія

Правоохранители Харьковщины оперативно установили и задержали мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению против 15-летней жительницы Харькова.

Страшное изнасилование ребенка на кладбище

Изнасилование ребенка на кладбище

Инцидент произошел 5 сентября во второй половине дня. Девушка сообщила, что к ней подошел незнакомый мужчина, представился охранником и, под разными предлогами, заставил ее пройти на территорию кладбища, где произошло преступление.

Сразу после обращения пострадавшей полиция начала первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря видеозаписям с камер и отработке прилегающей территории правоохранители установили личность подозреваемого.

Им оказался 35-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом и официально не работавший. Мужчину задержали в Харькове. Во время обыска в его доме изъяли доказательства.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Купянском районе Харьковской области, на территории Великобурлукской общины возле села Зеленый Гай, произошел взрыв взрывоопасного предмета. Предварительно речь идет о гранате.
В результате инцидента тяжелые ранения получили двое мальчиков 2013 года рождения. Дети получили травмы рук и головы, врачи оценивают их состояние как серьезное. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Правоохранители и взрывотехники устанавливают обстоятельства трагедии. Власти еще раз напоминают гражданам об опасности, которую представляют боеприпасы, оставленные после боевых действий:

• нельзя касаться или перемещать подозрительные предметы;
• при обнаружении необходимо сразу звонить по номерам 101 или 102.



Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/na-kharkivshchyni-politseiski-operatyvno-zatrymaly-cholovika-prychetnoho-do-zgvaltuvannia-nepovnolitnoi
