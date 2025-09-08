Страшное изнасилование ребенка на кладбище

Рубрики
Правоохранители Харьковщины оперативно установили и задержали мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению против 15-летней жительницы Харькова.
Изнасилование ребенка на кладбище
Инцидент произошел 5 сентября во второй половине дня. Девушка сообщила, что к ней подошел незнакомый мужчина, представился охранником и, под разными предлогами, заставил ее пройти на территорию кладбища, где произошло преступление.
Сразу после обращения пострадавшей полиция начала первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря видеозаписям с камер и отработке прилегающей территории правоохранители установили личность подозреваемого.
Им оказался 35-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом и официально не работавший. Мужчину задержали в Харькове. Во время обыска в его доме изъяли доказательства.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.