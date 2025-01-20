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Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения

В Киеве правоохранители предупредили убийство первого заместителя Министра здравоохранения Украины

сегодня, 10:54
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры доложено о подозрении киевлянину и его знакомой, которые планировали убийство первого заместителя Министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва (ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора Украины.

Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения

Виктор Ляшко и Сергей Дубров

По данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель Министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.

Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

Для этого подозреваемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они приобрели оружие, из которого планировали застрелить врача. Впрочем, их намерениям помешали правоохранители.

Мужчину и женщину в порядке ст. 208 УПК задержали во время передачи денег за пистолет, который должен стать орудием убийства. До этого правоохранители задокументировали передачу аванса за оружие.

Во время обысков у задержанных дома изъяли оружие, патроны, предмет, похожий на гранату, а также психотропные вещества. Удалено направлено на экспертизы, после получения выводов которых будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемых.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Досудебное расследование – СУ ГУНП в г. Киеве совместно с УКР ГУНП в г. Киеве и СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Запорожье полиция задержала женщину, которая заказала убийство своего экс-мужчины и двух его родственников. Она планировала завладеть большой суммой денег, которую мужчина хранил. В ходе расследования правоохранители обнаружили детали преступного плана, который стал бы смертельным для нескольких человек.

Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 2
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 3
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 4
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 5
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 6
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 7
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 8
Стало известно, за что хотели убить первого заместителя Министра здравоохранения - фото 9



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