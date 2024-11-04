Стало известно, сколько дел против национальной безопасности с начала войны расследует ГБР

С момента начала полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований Украины направило в суд почти тысячу обвинительных актов по преступлениям против национальной безопасности. Бюро постоянно работает над разоблачением лиц, которые сотрудничают с оккупантом или осуществляют другие действия, угрожающие национальным интересам Украины.

ГБР. Фото из открытых источников

Почти 2,4 тысячи уголовных производств против предателей

С начала войны ГБР открыло 2 399 уголовных дел, связанных с угрозами национальной безопасности, среди которых:

1746 дел относительно государственной измены (ст. 111 УК Украины),

503 дела за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины),

38 дел против пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие правонарушения.

Результаты расследований

По результатам досудебных расследований:

1 239 человек официально сообщено о подозрении,

501 человек находится в розыске,

1 317 человек проверяются на причастность к измене или сотрудничеству с врагом,

997 обвинительных актов уже передано в суд.

ГБР продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности тех, кто выбирает путь предательства в военное время, чтобы обеспечить национальную безопасность Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.