logo

BTC/USD

68915.38

ETH/USD

2473.76

LTC/USD

67.02

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Стало известно, сколько дел против национальной безопасности с начала войны расследует ГБР
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько дел против национальной безопасности с начала войны расследует ГБР

Государственное бюро расследований активно противодействует предателям и пособникам российской агрессии

сегодня, 13:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

С момента начала полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований Украины направило в суд почти тысячу обвинительных актов по преступлениям против национальной безопасности. Бюро постоянно работает над разоблачением лиц, которые сотрудничают с оккупантом или осуществляют другие действия, угрожающие национальным интересам Украины.

Стало известно, сколько дел против национальной безопасности с начала войны расследует ГБР

ГБР. Фото из открытых источников

Почти 2,4 тысячи уголовных производств против предателей

С начала войны ГБР открыло 2 399 уголовных дел, связанных с угрозами национальной безопасности, среди которых:

  • 1746 дел относительно государственной измены (ст. 111 УК Украины),

  • 503 дела за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины),

  • 38 дел против пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие правонарушения.

Результаты расследований

По результатам досудебных расследований:

  • 1 239 человек официально сообщено о подозрении,

  • 501 человек находится в розыске,

  • 1 317 человек проверяются на причастность к измене или сотрудничеству с врагом,

  • 997 обвинительных актов уже передано в суд.

ГБР продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности тех, кто выбирает путь предательства в военное время, чтобы обеспечить национальную безопасность Украины.

Стало известно, сколько дел против национальной безопасности с начала войны расследует ГБР - фото 2

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/vid-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-rf-dbr-napravilo-do-sudu-majzhe-1-tis.-obvinuvalnih-aktiv-shhodo-zlochiniv-proti-nacbezpeki
Теги:

Новости

Все новости