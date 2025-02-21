Служба безопасности Украины завершила расследование по уничтожению Оскольской дамбы в Харьковской области, которая стала следствием преступных приказов высокопоставленных чиновников армии РФ. По информации СБУ, генералы России организовали подрыв и дальнейшие бомбардировки стратегического объекта, что повлекло за собой массовый экоцид и разрушение окружающей среды.

В сентябре 2022 года российские войска начали операцию по разрушению Оскильской дамбы. Под руководством генерал-лейтенанта Олега Цокова, командующего 20-й армией западного военного округа РФ, подразделения инженеров взорвали первый затвор плотины, что привело к неконтролируемой утечке воды. В настоящее время авиация под командованием генерала Олега Маковецкого обеспечивала воздушную поддержку взрывным действиям.

С 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики совершали регулярные авиаудары по дамбе, используя мощные фугасные и управляемые бомбы. Эти действия повлекли за собой экологические потери на сумму почти 4 миллиарда гривен. Эксперты СБУ подтвердили факт нанесения значительного вреда природной среде и выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение законов войны и экоцид.

Также, по сообщению СБУ, проверяется возможная гибель одного из фигурантов дела Олега Цокова. Независимо от результатов этой проверки следствие продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший украинский офицер, после оккупации Крыма перешедший на сторону врага , получил 15 лет лишения свободы. Он не только остался в Крыму, но и сделал карьеру в российской армии, командуя ракетным комплексом С-400.