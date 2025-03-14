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Спрятаться не удалось: СБУ задержала двух пособников

Приспешники РФ помогали оккупантам в Херсонской области

сегодня, 14:18
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Амбарцумян Анна

Двое мужчин, которые во время оккупации Херсонщины помогали российским захватчикам, оказались за решеткой. Один из них занимался расселением окупантов в заброшенных домах, а другой ремонтировал подбитую технику врага. После освобождения региона они пытались скрыться, но сотрудники СБУ вышли на их след. Теперь обоим грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спрятаться не удалось: СБУ задержала двух пособников

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух коллаборантов, во время оккупации правобережной части Херсонской области активно сотрудничали с врагом.

42-летний житель поселка Миролюбовка после захвата населенного пункта согласился возглавить так называемый "жилкоммунхоз" оккупантов. Он перевел предприятие под российское законодательство, а также подбирал дома, из которых уехали украинцы, для размещения военных РФ и их складов с боеприпасами.

Другой злоумышленник, 68-летний житель поселка Брускинское, обустроил у себя во дворе мастерскую для ремонта подбитой техники окупантов. Кроме того, он снабжал их продовольствием, помогал в строительстве фортификационных сооружений и агитировал местных жителей получать российские паспорта.

После освобождения Херсона оба пытались избежать наказания. Один из них скрывался в арендованном жилье близ Кропивницкого, однако оперативники СБУ его вычислили и задержали.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли незарегистрированное оружие, боеприпасы и пропагандистские материалы страны-агрессора.

Фигурантам выдвинуты подозрения по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Злоумышленники взяты под стражу. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жителя Одесской области будут судить за разглашение информации о дислокации украинских военных через видеочат. По данным следствия, он во время анонимного общения передал данные блоггеру, открыто поддерживающему страну-агрессора. Утечка информации могла быть использована для ударов по украинским защитникам.



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Источник: https://t.me/SBUkr/14358
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