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Списание 641 млн грн: бывший замглавы ГФС в центре громкого скандала

Бывшего заместителя главы ГФС подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

25 февраля 2025, 17:02
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Амбарцумян Анна

Государственные интересы понесли серьезные потери из-за действий бывшего первого заместителя Председателя ГФС Украины. САП и НАБУ сообщили о подозрении эксчиновнику в злоупотреблении служебным положением. По результатам расследования, выяснилось, что его бездействие повлекло за собой потерю более 640 миллионов гривен для бюджета страны. Как это стало возможным и какие последствия ожидают злоумышленника, разбирались "Комментарии", ссылаясь на САП и НАБУ.

Списание 641 млн грн: бывший замглавы ГФС в центре громкого скандала

Бывший замглавы ГФС в центре громкого скандала. Фото: nabu.gov.ua

25 февраля 2025 детективы НАБУ при поддержке прокурора САП объявили подозрение бывшему первому заместителю Председателя Государственной фискальной службы Украины. Его действия квалифицированы как злоупотребление служебным положением, что привело к тяжелым последствиям для государственных интересов. Чиновник не подписал в установленный срок решение о жалобе налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов ГФС Украины, что автоматически привело к ее удовлетворению в пользу предпринимателя.

Однако, по словам следователей, его действия не ограничивались. Для того чтобы скрыть свое бездействие, он намеренно создал видимость того, что подписание решения было невозможным. Такая схема привела к тому, что государство потеряло возможность потребовать уплаты налогов и штрафов на сумму более 641 миллиона гривен.

Теперь, после принятия решения судьей ВАКС, подозреваемому назначена мера пресечения в виде залога почти 10 миллионов гривен. Впрочем, следует отметить, что по Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина вступает в 2025 с новыми правилами налогообложения , которые повлияют на физических лиц, предпринимателей, банковский сектор и аграриев. Цель этих изменений — увеличить поступления в бюджет, обеспечить финансовую стабильность и адаптировать законодательство к требованиям Европейского Союза. В нашей статье рассмотрим основные нововведения.



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Источник: https://t.me/sap_gov_ua/2790
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