Спецслужбы Украины пытались похитить в РФ одного из лидеров сепаратистов – ФСБ

В ФСБ России заявили о пресечении попытки похищения спецслужбами Украины с территории РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ на своем сайте.

Представители российской спецслужбы заявляют, что вскрыли и пресекли "акцию спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину боевика".

Фото: ФСБ РФ

В сообщении говорится, что организаторами и координаторами преступления оказались граждане Украины, один из которых является внештатным сотрудником СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". По мнению ФСБ, данный гражданин проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. и по убийству экс-лидера т.н. "ДНР" А.Захарченко.

Также были задержаны 7 граждан России, которые, якобы, за денежное вознаграждение со стороны координаторов должны были захватить и передать боевика.



Кроме того, на сайте ФСБ фигурируют фамилии всех фигурантов дела.



В СБУ отрицают причастность сотрудников ведомства к описанным выше событиям.

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