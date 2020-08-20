Спецслужбы Украины пытались похитить в РФ одного из лидеров сепаратистов – ФСБ

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Дмитрий Симоненко
В ФСБ России заявили
о пресечении попытки похищения спецслужбами Украины с территории РФ одного из
лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых
действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ на своем сайте.
Представители
российской спецслужбы заявляют, что вскрыли и пресекли "акцию спецслужб Украины
по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину
боевика".
Фото: ФСБ РФ
В сообщении говорится, что организаторами и координаторами преступления оказались граждане Украины, один
из которых является внештатным сотрудником СБУ, Главного управления разведки
Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента
контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". По мнению ФСБ, данный гражданин проходит по ряду
уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке,
в т.ч. и по убийству экс-лидера т.н. "ДНР" А.Захарченко.
Также были задержаны 7 граждан России, которые, якобы, за денежное вознаграждение со стороны координаторов должны были захватить и передать боевика.
Кроме того, на сайте ФСБ фигурируют фамилии всех фигурантов
дела.
В СБУ отрицают причастность сотрудников ведомства к
описанным выше событиям.
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