kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11863.24

ETH/USD

416.86

LTC/USD

62.95

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Спецслужбы Украины пытались похитить в РФ одного из лидеров сепаратистов – ФСБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецслужбы Украины пытались похитить в РФ одного из лидеров сепаратистов – ФСБ

Задержанный гражданин Украины, якобы, являлся внештатным сотрудником украинских спецслужб под псевдонимом "Швед"

20 августа 2020, 23:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

В ФСБ России заявили о пресечении попытки похищения спецслужбами Украины с территории РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ на своем сайте.

Представители российской спецслужбы заявляют, что вскрыли и пресекли "акцию спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину боевика".

Спецслужбы Украины пытались похитить в РФ одного из лидеров сепаратистов – ФСБ

Фото: ФСБ РФ

В сообщении говорится, что организаторами и координаторами  преступления оказались граждане Украины, один из которых является внештатным сотрудником СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". По мнению ФСБ, данный гражданин проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. и по убийству экс-лидера т.н. "ДНР" А.Захарченко.

Также были задержаны 7 граждан России, которые, якобы, за денежное вознаграждение со стороны координаторов должны были захватить и передать боевика.

Кроме того, на сайте ФСБ фигурируют фамилии всех фигурантов дела.

В СБУ отрицают причастность сотрудников ведомства к описанным выше событиям.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!