Сотрудник СБУ требовал взятку у криптовалютчика: приговор ВАКСа

27 ноября Высший антикоррупционный суд вынес приговор сотруднику Службы безопасности Украины, разоблаченному на получении взятки в 60 тысяч долларов США. Деньги он требовал у предпринимателя за возврат изъятого оборудования для майнинга криптовалюты и не препятствования его деятельности. Задержание произошло еще в июле 2022 года, но окончательное решение суда стало определяющим шагом по этому резонансному делу.

ВАКС. Фото из открытых источников

10 лет за решеткой и потеря всего имущества

Согласно решению ВАКС оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (ГКИБ СБУ) получил 10 лет лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему занимать какие-либо должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Также приговором предусмотрена конфискация всего принадлежащего ему имущества, включая криптовалюту на сумму более 58 тысяч долларов США, которая хранилась на нескольких электронных криптогаманцах.

Чиновника также лишили военного звания "полковник", что подчеркивает серьезность совершенного преступления.

Суть обвинений и детали дела

Досудебное расследование показало, что сотрудник СБУ требовал 60 тысяч долларов у предпринимателя, занимавшегося майнингом криптовалют. Деньги должны были стать платой за возврат оборудования, изъятого при расследовании кражи электроэнергии на Востоке Украины, а также за непрепятствование дальнейшей деятельности предпринимателя.

Только через неделю после изъятия техники служащий предложил владельцу оборудования "сделку" — оплату за возврат техники. Однако предприниматель обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), организовавшее спецоперацию.

Сотрудника СБУ задержали с поличным 26 июля 2022 года во время передачи средств.

По действующему законодательству приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его оглашения.

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