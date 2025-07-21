Сотрудничество с РФ и конопляный бизнес: что известно о задержании одного из руководителей НАБУ

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины задержал одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в содействии России. По данным следствия, он мог быть причастен к незаконной торговле технической коноплей с РФ и передавать секретную информацию российским спецслужбам.

Руководителя НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали. Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора сообщил, что Руслан Магамедрасулов возглавлял одно из территориальных подразделений НАБУ с дислокацией в Днепре. Это подразделение должно отвечать за деятельность при фронтовых регионах, в частности в Днепропетровской и Запорожской области. Однако, по данным следствия, чиновник большую часть времени находился в Киеве, а недавно находился на отдыхе на Канарских островах.

Руслану Магамедрасулову объявлено подозрение по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины о пособничестве государству-агрессору. В частности, речь идет о его участии в схеме незаконной продажи технической конопли в республику Дагестан в РФ. По данным следствия, выращиванием занимался его отец Сентябрь Магамедрасулов, а сам детектив НАБУ выступал посредником в переговорах с российскими партнерами.

Кроме того, следователи проверяют возможную причастность Магамедрасулова к утечке информации о расследовании НАБУ в пользу спецслужб РФ. Также он поддерживал контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, связываемым с сотрудничеством с российскими структурами.

"Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по выяснению всех таких преступлений и привлечению виновных к ответственности", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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