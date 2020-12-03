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Главная Новости Общество Криминал СМИ: Владелица "Петруса" Людмила Русалина пытается завести грузинскую мафию в спиртовую отрасль
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СМИ: Владелица "Петруса" Людмила Русалина пытается завести грузинскую мафию в спиртовую отрасль

Собственница водочного концерна "Петрус" Людмила Русалина намерена приобрести спиртзаводы, которые продает Фонд госимущества

сегодня, 12:22
Автор:

Станислав Молчанов

Один из крупнейших игроков водочной отрасли холдинг "Петрус" Людмилы Русалиной претендует на спиртзаводы, которые Фонд госимущества распродает с осени.

СМИ: Владелица "Петруса" Людмила Русалина пытается завести грузинскую мафию в спиртовую отрасль

Людмила Русалина

Об этом говорится в материале сайта Vesti.ua.

По информации Vesti, Русалина "намерена через фирмы-прокладки приобрести ряд выставленных на торги предприятий ГП Укрспирт". Для этого собственница "Петрус" выкупила готовые "чистые" фирмы, которые переименовала в ООО "ЛВР Алко", ООО "ЛВР Косметик" и ООО "ЛВР Кондитер" (ЛВР — Людмила Владимировна Русалина).

Участие в приватизации "материнской" компании "Петрус" усложняется корпоративным конфликтом между собственниками — Николаем Петренко и самой Русалиной, которая, как пишет издание, "пытается выдавить его из бизнеса… В начале 2020 года, правоохранителям стало известно о готовящемся убийстве Петренко".

По словам бизнес-партнера Русалиной Николая Петренко, "на него пытался выйти один из представителей кавказской мафии, который представился "крышей" Русалиной".

"Со мной встречался  грузин, приятель мужа Русалиной. Он вел переговоры от их имени, сказал, что "крышует" бизнес Русалиной", — заявил Петренко.

По информации СМИ, гражданский муж Русалиной "связан с грузинской мафией, а именно Темури Сванидзе, которого СБУ задержала в 2016 году по подозрению в терроризме. Сванидзе не настоящая его фамилия. По данным правоохранителей, в Грузии его знают как Чехани Автандила Сергеевича".

Муж Русалиной, как пишут журналисты, "имеет несколько паспортов. Он пользуется украинскими паспортами с данными Николая Клименко и Артура Дзюбы. Кроме этого, в его распоряжении есть литовский паспорт на имя Крюковс Александре".

Авторы материала утверждают, что со стороны власти Сванидзе-Русалиной "помогает" депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук, младший брат первого заместителя председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.

В материале отмечается, что из 9 проданных заводов, только два перешли в руки известных собственников, а остальные 7 приобрели фирмы с признаками фиктивности.



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Источник: https://apostrophe.ua/news/business/markets/2020-12-03/smi-rasskazali-o-popytkah-sobstvennicy-petrusa-rusalinoj-zavesti-v-spirtovuyu-otrasl-gruzinskuyu-mafiyu/216557
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