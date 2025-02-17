"Смертельная посылка": как российские агенты использовали курьера для теракта в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентурную сеть России, которая организовала взрыв возле Территориального центра комплектования в Каменце-Подольском. Взрывчатку передали курьеру службы доставки, который даже не подозревал, что перевозит смертельный груз. Теракт унес его жизни и ранил восемь человек. Правоохранители задержали злоумышленников уже через сутки после преступления.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Следствие установило, что исполнителями теракта оказались местный наркозависимый и 17-летний студент, завербованный через Telegram-канал по поиску "легких" заработков. Оба действовали по указанию российских спецслужб, но даже не подозревали, что могут стать жертвами.

Несовершеннолетний агент собственноручно собрал взрывное устройство, нашпиговав его металлическими элементами для максимальной поражающей силы. Он спрятал взрывчатку и передал координаты русскому куратору. Тот в свою очередь приказал другому агенту забрать опасный сверток и доставить его в здание ТЦК.

Но осознав, что сам может стать следующей жертвой, наркозависимый нанял курьера. Когда тот прибыл на место, россияне дистанционно взорвали взрывчатку вместе с невинным человеком.

Во время обысков у задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным со спецслужбами РФ, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

В настоящее время обоим злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель человека. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ призывает граждан быть бдительными: если вам предлагают деньги за поджог авто, подозрительную доставку или другие сомнительные "задания" – сразу сообщайте об этом на чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины установила все детали теракта, произошедшего 1 февраля в Ровенском областном ТЦК. Российские спецслужбы цинично использовали своего агента, а затем ликвидировали его, взорвав вместе со взрывчаткой. Мужчина погиб на месте, еще восемь военнослужащих получили ранения. Как враждебная агентура втянула украинца в кровавую операцию – в материале.