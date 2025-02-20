Смертельная халатность: под угрозой оказалось более 30 тысяч военных



















Государственное бюро расследований завершило расследование скандального дела о закупке некачественных аптечек для военных. Общая сумма ущерба – 58,5 млн гривен, а использование этих медицинских наборов могло поставить под угрозу жизнь бойцов. К ответственности привлечены военные чиновники и предприниматели, которые обеспечивали поставки. Обвинительные акты уже переданы в суд.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР в сотрудничестве с СБУ установили, что бывший начальник одного из военных учебных центров, начальник медицинской службы и восемь предпринимателей заключили восемь договоров на поставку 30 773 аптечек. Однако продукция оказалась не только низкого качества, но и опасна для здоровья военнослужащих.

Экспертиза подтвердила, что в аптечках отсутствовали необходимые компоненты, а имевшиеся не соответствовали стандартам. Военные должностные лица проигнорировали проверку качества и приняли партию без надлежащего контроля.

Бывший начальник учебного центра будет отвечать перед судом за бездействие военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), а начальник медицинской службы – за халатное отношение к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Им грозит от 8 до 10 лет заключения.

Частные предприниматели, поставлявшие некачественные аптечки, обвиняются в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), что предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Для компенсации нанесенного ущерба суд наложил арест на имущество фигурантов дела. Теперь решение по суду.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны поставляли для Нацгвардии 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен.