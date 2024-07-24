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Следователи купили у модели OnlyFans порнографию: теперь она должна заплатить большой штраф

Следователи покупают фото и видео у моделей на платформе OnlyFans, а затем штрафуют их авторов за распространение порнографического контента.

сегодня, 14:57
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Slava Kot

Днепровский районный суд Киева принял решение на основании собранных следователями доказательств осудить модель, которая распространяла запрещенный контент на платформе OnlyFans. Согласно решению суда девушка должна заплатить штраф 35,7 тыс. гривен, а также процессуальные расходы почти на 10 тыс. гривен.

Следователи купили у модели OnlyFans порнографию: теперь она должна заплатить большой штраф

Следователи купили порнографический контент, а затем осудили девушку за его распространение.

В Едином государственном реестре судебных решений 17 июля 2024 года появилось уголовное производство по изготовлению и распространению порнографических материалов. Согласно уголовному делу, следственные органы заплатили модели на платформе OnlyFans 5110 гривен и получили 8 фото и 11 видео. Как следствие, это стало главным доказательством по делу.

"Таким образом, судом установлено, что ОСОБА_5 совершила изготовление и сбыт изображений, видеопродукции порнографического характера, то есть уголовное правонарушение ч. 2 ст. 301 УК Украины", — говорится в приговоре суда.

Днепровский районный суд Киева принял решение назначить штраф в размере 35,7 тыс. гривен женщине, которая преподавала порнографический контент на платформе OnlyFans. Кроме того, суд постановил заплатить еще 9,844 тыс. гривен за процессуальные расходы на проведение экспертиз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев рассказал, сколько платформа OnlyFans заплатила налогов в бюджет Украины за прошлый год.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине ввели штрафы за нюдсы. Согласно новому закону за сообщение сексуального характера можно получить штраф в размере до 2720 гривен.



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