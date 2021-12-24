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Скрывался 4 года: в Хмельницкой области задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки (ФОТО)

26-летний уроженец Одесской области "гастролировал" по всей Украине, скрываясь от стражей порядка

24 декабря 2021, 19:43
Автор:

Денис Подставной
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В Хмельницкой области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего лица. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области. 

Скрывался 4 года: в Хмельницкой области задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Сообщается, что летом 2017 года двое неизвестных совершили изнасилование 13-летней девушки в городе Одесса. После совершения преступления злоумышленники скрылись. 

В полиции отметили, что на поиски насильников были брошены значительные силы. Одного из подозреваемых удалось задержать в 2019 году. Второй мужчина продолжал скрываться "гастролируя" по всей Украине. Однако, вчера 23 декабря, стражам порядка удалось задержать его в городе Шепетовка, что в Хмельницкой области. Мужчина проживал там у сожительницы на протяжении последнего времени. 

Теперь 26-летнему уроженцу Одесской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Скрывался 4 года: в Хмельницкой области задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП Хмельницкой области. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки была убита несовершеннолетняя девочка. Происшествие случилось в городе Лос-Анджелес, когда правоохранители приехали на вызов в один из магазинов. Там злоумышленник напал на человека. Во время инцидента копы открыли огонь и шальная пуля, пробив стену, попала в девушку. Она получила смертельное ранение. В настоящее время было начато расследование по данному факту. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Бангладеш произошел пожар на пассажирском пароме. По данным СМИ, возгорание началось в машинном отделении судна, однако распространилось и на палубу. Людям приходилось прыгать в воду, спасаясь от пламени. Известно, о как минимум 38 погибших и более 100 пострадавших. 


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Источник: https://hm.npu.gov.ua/news/rozshuk/na-xmelnichchini-praczivniki-kriminalnoji-policziji-zatrimali-zlovmisnika-yakij-z-valtuvav-nepovnolitnyu-odesitku/
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