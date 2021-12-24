Скрывался 4 года: в Хмельницкой области задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки (ФОТО)

В Хмельницкой области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего лица. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

Полиция. Фото: Pixabay

Сообщается, что летом 2017 года двое неизвестных совершили изнасилование 13-летней девушки в городе Одесса. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

В полиции отметили, что на поиски насильников были брошены значительные силы. Одного из подозреваемых удалось задержать в 2019 году. Второй мужчина продолжал скрываться "гастролируя" по всей Украине. Однако, вчера 23 декабря, стражам порядка удалось задержать его в городе Шепетовка, что в Хмельницкой области. Мужчина проживал там у сожительницы на протяжении последнего времени.

Теперь 26-летнему уроженцу Одесской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Фото: ГУНП Хмельницкой области.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки была убита несовершеннолетняя девочка. Происшествие случилось в городе Лос-Анджелес, когда правоохранители приехали на вызов в один из магазинов. Там злоумышленник напал на человека. Во время инцидента копы открыли огонь и шальная пуля, пробив стену, попала в девушку. Она получила смертельное ранение. В настоящее время было начато расследование по данному факту.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Бангладеш произошел пожар на пассажирском пароме. По данным СМИ, возгорание началось в машинном отделении судна, однако распространилось и на палубу. Людям приходилось прыгать в воду, спасаясь от пламени. Известно, о как минимум 38 погибших и более 100 пострадавших.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!