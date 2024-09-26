Скрытые миллионы: ГБР обнаружило новое имущество родственников Медведчука и Козака



















Государственное бюро расследований (ГБР) продолжает выявлять скрытые активы, принадлежащие родственникам бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Виктор Медведчук и Тарас Козак. Фото коллаж comments.ua

По ходатайству ГБР суд наложил арест и передал Национальному агентству по управлению активами (АРМА) новое имущество предприятия "Бетонстрой", владельцами которого являются родственники указанных политиков. Они пытались скрыть эти активы от фискальных органов.

На балансе "Бетонстроя" правоохранители обнаружили ряд неучтенных объектов, включая ангар для сыпучих материалов, оборудование для изготовления бетона, склады и офисы. Общая стоимость этого имущества составляет около 16 миллионов гривен.

Ранее суд передал государству также кирпичный завод во Львовской области, который оценили более чем в 5 миллионов долларов США. Это предприятие уклонялось от уплаты налогов, а прибыль использовало для финансирования российской агрессии против Украины.





Кроме того, ГБР выявило и арестовало другие активы, переписанные на доверенных лиц Медведчука и Козака. Среди них – корпоративные права и активы предприятий на сумму около 400 миллионов гривен, которые сейчас переданы государству.

ГБР продолжает расследование и призывает граждан предоставлять информацию о скрытых активах или других правонарушениях по номеру горячей линии: 0 800 350 356.

Напомним, движение "Другая Украина", которое возглавляет кум Путина Виктор Медведчук, требует возбудить уголовное дело против президента Владимира Зеленского за "узурпацию власти и геноцид". Медведчук, который сейчас находится в России, заявил, что обращение связано с тем, что "преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, проводит геноцид украинского народа, презирает права и свободы граждан, тем самым уничтожив украинскую государственность и суверенитет".