Сколько погибло детей в результате войны: сообщают в прокуратуре

По данным ювенальной прокуратуры, за 19 дней войны с российскими оккупантами погибли 90 детей, более 100 малолетних и несовершеннолетних получили ранения. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Уничтоженная школа в Николаевской области, фото ГСЧС

По состоянию на утро 14 марта 2022 больше всего пострадавших детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. 13 марта в результате обстрела в Николаевской области погибли двое детей, двоих с ранами госпитализировали.

Враг продолжает обстреливать больницы, школы, родильные отделения в областях, где продолжаются боевые действия. Всего зафиксирована бомбардировка 379 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью в результате авиаударов. По регионам больше всего учебных заведений разрушено в Донецкой области – 119, в Николаевской – 30, в Сумской – 28, в Киевской – 35, в Херсонской – 21, в Киеве – 24. Данные предварительные и уточняются, поскольку в некоторых регионах невозможно зафиксировать последствия и осмотреть места попадания бомб и снарядов из-за постоянных обстрелов.

В генпрокуратуре отмечают, если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua (https://warcrimes.gov.ua/). Прокуроры продолжают открывать производство по фактам обстрелов Краматорска, Мариуполя и Попасной, Харькова, Киева, Николаева, Очакова и Снегиревки и других населенных пунктов. Число пострадавших за последние сутки уточняется.

Как сообщал портал, известно кто еще ввел санкции против агрессора. Для жителей России теперь заблокировали доступ к PS Store, Xbox, а также часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать их игры в Steam и Epic Games. Прекратила работу в стране-агрессоре и Paysend, выполнявшая международные денежные переводы, перестала работать популярная среди молодежи социальная сеть Instagram.

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