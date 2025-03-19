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Скандального киевского застройщика экстрадировали из Испании: что ему инкриминируют

Правоохранители не указывают имя застройщика, но некоторые СМИ предполагают, что это Анатолий Войцеховский

сегодня, 15:33
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Амбарцумян Анна

После пяти лет в розыске скандальный столичный застройщик вернулся в Украину – но не по собственному желанию. Его экстрадировали из Испании благодаря усилиям Офиса Генерального прокурора и международного сотрудничества с местными правоохранителями. Подозреваемый обвиняется в растрате государственного имущества и служебном подлоге. Теперь он находится под стражей, а суд должен определить его дальнейшую судьбу.

Скандального киевского застройщика экстрадировали из Испании: что ему инкриминируют

Фото: gp.gov.ua

Как проходила экстрадиция

Мужчину задержали на территории Испании, а 18 марта 2025 в международном пункте пропуска "Краковец-Корчева" его передали украинским правоохранителям. Суд уже избрал застройщику меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В чем его обвиняют

Подозреваемый находился в розыске с мая 2020 года. Его обвиняют в том, что еще в 2012 году он организовал схему, в результате которой было незаконно снесено нежилое здание по улице Петропавловской в Киеве. Это помещение принадлежало государственному предприятию, учредителем которого является Министерство энергетики. На его месте появился жилищный комплекс.

Кроме растраты государственного имущества, эксзастройщику инкриминируют служебный подлог документов. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что земельные участки в Киеве были всегда привлекательными для застройщиков , однако некоторые из них действуют вопреки закону, пытаясь получить лучшую землю. Даже, несмотря на природоохранную защиту, находят возможности “знать статус” земли и застроить ее очередными многоэтажками, ТЦ или ТРЦ.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/zavdyaki-zusillyam-ofisu-genprokurora-do-ukrayini-ekstradovano-skandalnogo-stolicnogo-zabudovnika-yakii-perexovuvavsya-vid-slidstva
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