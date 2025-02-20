Скандал в Закарпатье: директор санатория присвоил минеральную воду на 644 млн грн

На Закарпатье разоблачена масштабная схема незаконной добычи минеральных вод, нанесшая государству ущерб более чем на 644 миллиона гривен. Директор санатория и его заместитель организовали незаконную выкачку полезных ископаемых, используя ресурсы за пределами разрешенных территорий. Следствие установило, что за первое полугодие 2024 года они незаконно добыли более 26 тысяч кубометров лечебной воды.

Фото: gp.gov.ua

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Закарпатской областной прокуратуры обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 240 УК Украины – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения.

Правоохранители установили, что минеральную воду добывали на территории санатория в Мукачевском районе, но за пределами выделенного участка недр. Вода использовалась не только для оздоровительных процедур, но и для промышленного разлива.

Суд уже избрал меры пресечения: директора санатория взяли под стражу в зале суда, определив залог в 1 миллион гривен, а также временно отстранили от должности. Его заместитель также взят под стражу с правом внесения залога.

Следствие продолжается, а правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к схеме незаконной добычи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности и ДБР разоблачили на Полтавщине масштабную схему уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины. По материалам дела, в течение 2020-2023 годов фигуранты присвоили почти 2,5 млрд. грн.