Скандал в ВСУ: что военнослужащая восемь раз делала во время службы
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в ВСУ: что военнослужащая восемь раз делала во время службы

В Полтавской области военнослужащая вместо службы отдыхала на курортах за границей. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

26 августа 2025, 14:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Полтавской области разоблачили случай служебной халатности и мошенничества в армии. Старшему сержанту одной из воинских частей сообщили о подозрении. Вместо выполнения обязанностей она неоднократно отдыхала за границей без каких-либо законных оснований.

Скандал в ВСУ: что военнослужащая восемь раз делала во время службы

Военнослужащая вместо службы отдыхала на курортах. Фото иллюстративное

По данным Государственного бюро расследований, в период с 2022 по 2024 год военнослужащая по меньшей мере восемь раз покидала место службы и уезжала за пределы Украины. Среди ее туристических направлений были курорты Черногории и Польши.

Несмотря на отсутствие на службе, женщина продолжала получать денежное вознаграждение. По подсчетам следствия, из государственного бюджета ей безосновательно выплатили около 190 тысяч гривен. Расследованием установлено, что руководство части не реагировало на длительные прогулы, продолжая начислять выплаты. В настоящее время правоохранители проверяют действия командования, которое фактически разрешило нарушение.

Скандал в ВСУ: что военнослужащая восемь раз делала во время службы - фото 2

Фотографии отдыха военнослужащей за границей

Женщина подозревается в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины) и мошенничестве, что нанесло значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Обе статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Скандал в ВСУ: что военнослужащая восемь раз делала во время службы - фото 3

Фотографии отдыха военнослужащей за границей

В ходе следствия подозреваемая вернула незаконно полученные денежные средства. Однако это не освобождает ее от уголовной ответственности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военнослужащая заявила о притязаниях в армии.

Также "Комментарии" писали, что первые женщины-заключенные заключили контракты с ВСУ.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-vijskovosluzhbovici-z-poltavshhini-yaka-zamist-sluzhbi-vidviduvala-zakordonni-kurorti1
