Скандал в воинской части: технику для защитников прятали в мусоре

На Днепропетровщине сотрудники ГБР задержали заместителя командира воинской части, организовавшего похищение дорогостоящего военного оборудования. Похищенные приборы ночного видения, которые должны были обеспечивать защитников на передовой, были спрятаны прямо среди мусора. Ущерб оценивается в 4 миллиона гривен. В настоящее время идет расследование, которое может раскрыть причастность к преступлению других лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Задержание военного. Фото: ГБР

В Днепропетровской области во время комплексных мероприятий по обеспечению обороноспособности страны работники Государственного бюро расследований разоблачили незаконную деятельность заместителя командира одной из воинских частей. Он, злоупотребляя служебным положением, похитил 24 прибора ночного видения, общая стоимость которых составляет почти 4 миллиона гривен.

Согласно фиктивной документации, оборудование якобы было потеряно в боевых условиях. Впрочем, как установило следствие, подчиненным приказали спрятать приборы среди мусора на складе части.

В ходе обысков на местах дислокации части, в складских помещениях и по адресу жительства подозреваемого, следователи изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – присвоение военного имущества со злоупотреблением служебным положением в военное время. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7,7 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проверяется вероятная причастность к преступлению других военных, в частности, представителей командования. Кроме того, начато служебное расследование и инвентаризацию военного имущества части.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине стражи порядка разоблачили в масштабной схеме злоупотребления служебным положением. Он привлек подчиненных к строительству собственного дома, обещая им премии, выходные и выплату зарплаты без исполнения обязанностей. Государственный бюджет потерял почти 700 тысяч гривен из-за незаконных действий чиновника.