Скандал в Укроборонпроме: чиновников разоблачили на хищении более 107 млн гривен

Служба безопасности Украины и НАБУ разоблачили коррупционную схему, по которой бывшие чиновники Укроборонпрома присвоили более 107 миллионов гривен бюджетных средств. Преступление совершалось в период с 2016 по 2019 год. Оперативная работа спецслужб позволила установить, как в руководстве предприятия развернули масштабную сделку с экспортом военной продукции, используя фиктивные структуры.

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Четыре бывших чиновника концерна "Укроборонпром" организовали схему, по которой достижимые государственные средства "выводили" через компании с зарубежной регистрацией. Под видом легитимного посредничества в договорах с иностранными партнерами предприятие действительно выполняло всю работу с экспортными поставками. Вместо того чтобы средства по сделкам шли на развитие оборонной отрасли, они оседали на счетах фиктивных компаний, откуда их выводили через теневые схемы.

К участию в этой преступной группе были привлечены и зарубежная фирма, деятельность которой была лишь формальным покрытием для незаконных операций. В результате бюджетные деньги перераспределялись между фигурантами схемы. Руководители компаний и чиновники уже заочно получили подозрение по многочисленным уголовным статьям, в частности, за присвоение средств и служебный подлог.

Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело продолжает расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Львовщине командир воинской части закупил кровати для военных по завышенной цене , чем нанес государству ущерб на 8,5 млн гривен. Продукция была приобретена без соблюдения тендерных процедур, а стоимость значительно превышала рыночную. Теперь правоохранители расследуют дело, а офицеру грозит серьезное наказание.



