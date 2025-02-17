Скандал в ТЦК: родственников мобилизованных заставляли платить за «увольнение»

Сотрудники ГБР разоблачили коррупционную схему, которая действовала в одном из центров комплектования Николаевской области. Родственникам мобилизованных мужчин предлагали "решить вопрос" за немалые деньги, обещая освободить их от службы. Однако схема была раскрыта, а ее участники задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Скандал в ТЦК. Фото: ГБР

Следователи установили, что работник Николаевского районного территориального центра комплектования (РТЦК) вместе с сообщником организовали незаконный заработок на семьях военнообязанных. Когда мужчин доставляли в центр для проверки документов, к их родственникам подходил гражданский посредник. Он намекал, что за 4,5 тысячи долларов США можно решить вопрос и избежать мобилизации.

13 февраля правоохранители задержали обоих участников сделки во время передачи денег. Как выяснилось, мужчина, за которого требовали взятку, уже вступил в ряды ВСУ, а его семья даже не догадывалась, что их обманывают.

Злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

ГБР продолжает следствие и устанавливает всех возможных участников. Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как во время прохождения военно-врачебной комиссии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать к медицинской помощи, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время проведения реанимационных мероприятий врачами была констатирована смерть мужчины.



