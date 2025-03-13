Скандал в Минюсте: на взятке поймали высокопоставленного чиновника

Огромный коррупционный скандал в Министерстве юстиции – бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний предстанет перед судом. По взятке он разрешал предпринимателям эксплуатировать труд заключенных, используя их на производствах, действовавших на территории исправительных учреждений. После задержания обвиняемого дело было передано в суд.

Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование в отношении бывшего руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Это должностное лицо, во взаимодействии с СБУ, было задержано за взяточничество еще в сентябре прошлого года. Он обвиняется в том, что за вознаграждение он разрешал предпринимателям незаконно использовать труд заключенных на производственных мощностях одного из исправительных учреждений Львовщины.

По данным следствия, мужчина организовал обработку древесины в цехе на территории исправительного заведения. За каждый кубометр обработанной древесины предприниматель должен был платить от 70 до 100 евро. В ходе следствия установлено, что фигурант получил более 2 тысяч евро за три месяца сотрудничества. Ему объявили обвинение по статье 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 2 миллиона гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что харьковские налоговики вместо борьбы с уклонением от налогов придумали собственный бизнес — вымогательство взяток у предпринимателей. Четыре чиновника, среди которых начальник управления, его заместитель, руководитель отдела и инспектор, разработали схему, по которой угрожали бизнесменам блокированием счетов и конфискацией имущества, если те не заплатят "дань".