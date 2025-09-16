Работники супермаркета задушили бездомного кота фуфайкой: что известно

В Ирпене Киевской области разгорелся скандал после того, как работники супермаркета "Фора" задушили бездомного кота. Инцидент вызвал волну негодования среди зоозащитников, политиков и общественности. Правоохранители уже открыли уголовное производство по жестокому обращению с животными.

В супермаркете "Фора" убили кота. Фото иллюстративное

По данным общественной организации "Центр защиты животных", инцидент произошел в Ирпене 20 августа на улице Центральной, 29. Руководитель торговой точки и работница заведения вроде бы собственноручно задушили кота, использовав для этого фуфайку. Как указывают зоозащитники, другие сотрудники не пытались остановить жестокое ображение с животным. После убийства кота ОО "Центр защиты животных" подала заявление в полицию.





Зоозащитники сообщили об убийстве кота в "Форе"

Также на инцидент отреагировал народный депутат Украины Антон Яценко, обратившийся в Национальную полицию с требованием привлечь виновных к ответственности.

"Обратился с заявлением о преступлении в Национальную полицию Украины относительно проведения досудебного расследования по данному факту, установления лиц живодеров и привлечения их к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Призываю людей бойкотировать сеть магазинов "Фора" и не покупать у них ничего! В "Форе" работают живодеры", — написал Яйценко.

Пресс-служба "Форы" подтвердила факт инцидента и сообщила, что уволила сотрудницу, подозреваемую в убийстве кота.

"Мы узнали из обращений наших гостей на горячую линию и в соцсетях о вероятной гибели кота в магазине и возможной причастности к этому управляющей торговой точке. Эта новость нас очень расстроила и обеспокоила. Мы провели внутреннюю проверку и приняли возможные меры в рамках своих полномочий. Трудовые отношения с управляющим магазином разорваны", — говорится в заявлении "Фора".

Однако руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец в соцсетях раскритиковала реакцию "Форы",

"Учитывая официальный ответ компании в стиле: "Мы не одобряем, проведем обучение персонала", должна сказать откровенно: коллеги, у вас не кризис – вам пизд..ц. Я всегда сочувствую коллегам по рынку, понимаю, что такое настоящие репутационные кризисы. Но, родные, вы не просто "врезались в штангу" – вы снесли ворота", — написала Чудновец.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, делом об убийстве кота в Ирпене занимается Бучанская окружная прокуратура. По этому факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований дело по признакам уголовного правонарушения по статье 299 УК Украины. По статье о жестоком обращении с животными предусмотрено возможное наказание до 8 лет лишения свободы.

