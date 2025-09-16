Работники супермаркета задушили бездомного кота фуфайкой: что известно

Рубрики
В Ирпене Киевской области разгорелся скандал после того, как работники супермаркета "Фора" задушили бездомного кота. Инцидент вызвал волну негодования среди зоозащитников, политиков и общественности. Правоохранители уже открыли уголовное производство по жестокому обращению с животными.
В супермаркете "Фора" убили кота. Фото иллюстративное
По данным общественной организации "Центр защиты животных", инцидент произошел в Ирпене 20 августа на улице Центральной, 29. Руководитель торговой точки и работница заведения вроде бы собственноручно задушили кота, использовав для этого фуфайку. Как указывают зоозащитники, другие сотрудники не пытались остановить жестокое ображение с животным. После убийства кота ОО "Центр защиты животных" подала заявление в полицию.
Зоозащитники сообщили об убийстве кота в "Форе"
Также на инцидент отреагировал народный депутат Украины Антон Яценко, обратившийся в Национальную полицию с требованием привлечь виновных к ответственности.
Пресс-служба "Форы" подтвердила факт инцидента и сообщила, что уволила сотрудницу, подозреваемую в убийстве кота.
Однако руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр К" Юлия Чудновец в соцсетях раскритиковала реакцию "Форы",
Как сообщила Киевская областная прокуратура, делом об убийстве кота в Ирпене занимается Бучанская окружная прокуратура. По этому факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований дело по признакам уголовного правонарушения по статье 299 УК Украины. По статье о жестоком обращении с животными предусмотрено возможное наказание до 8 лет лишения свободы.
