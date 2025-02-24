Скандал в церкви: настоятели УПЦ (МП) восхваляли Путина и разжигали ненависть

Служба безопасности Украины разоблачила двух клириков УПЦ (МП), активно поддерживавших российскую агрессию и распространявших антисемитские высказывания. Руководители храмов, расположенных в Житомирской и Винницкой областях, стали фигурантами дела из-за своей антиукраинской деятельности, включавшей пропаганду враждебных идей и призывы к насилию. Оперативные меры СБУ привели к подтверждению фактов преступлений, угрожающих национальной безопасности страны.

Настоятели храмов УПЦ (МП) восхваляли Путина. Фото: СБУ

Согласно материалам расследования, настоятели двух храмов активно пропагандировали идеи, противоречащие основам государственной безопасности Украины. Они не только публично восхваляли президента России Владимира Путина, но и призывали к захвату территории Украины. Один из клириков из Житомирской области распространял прокремлевскую пропаганду через соцсети, а также унижал честь представителей еврейского народа, распространяя антисемитские высказывания.

Второй фигурант, иеромон из Винницкой области, в своих комментариях поддерживал захват Киева и других украинских регионов. Его поддержка российской агрессии была отмечена в многочисленных мессенджерах и социальных сетях. Экспертиза, проведенная СБУ, подтвердила преступную деятельность обоих клириков, направленную на подрыв национальной безопасности и нарушение гражданских прав.

Оба священнослужителя получили подозрения за нарушение нескольких статей Уголовного кодекса Украины, включая посягательство на территориальную целостность государства, разжигание ненависти и оправдывание агрессии РФ. В настоящее время идет следствие, а преступникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины существенно уменьшилось количество тех, кто относит себя к прихожанам УПЦ Московского патриархата . Их доля снизилась с 13% в 2021 году до 5,5% в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.