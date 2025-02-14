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Силовики провели более полусотни обысков: кого задержали

Международная спецслужба провела спецоперацию «Мстители»

сегодня, 12:40
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Амбарцумян Анна

Украинские и молдавские правоохранители совместно с Европолом провели масштабную спецоперацию под кодовым названием "Мстители". Она стала результатом длительного международного сотрудничества по разоблачению наемников, участвовавших в войне против Украины. В ходе следственных действий силовики совершили более 50 обысков, что привело к задержанию трех боевиков, воевавших в составе российских частных военных компаний.

Силовики провели более полусотни обысков: кого задержали

Обыски. Фото: gp.gov.ua

Офис Генерального прокурора Украины тесно взаимодействует с иностранными правоохранительными структурами, чтобы выявлять и наказывать лиц, причастных к агрессии против Украины. В рамках этого сотрудничества была создана международная следственная группа, задокументировавшая участие граждан Молдовы в боевых действиях в составе ППК "Вагнер", "Редут", "Легион", "Русич" и других группировок.

Следователи установили, что с 2014 по 2023 год по меньшей мере 20 граждан Молдовы вступили в незаконные формирования, подконтрольные Минобороны РФ, и участвовали в войне против Украины. Украинская сторона передала их данные в соответствующие органы Молдовы, где были начаты уголовные производства по статье 141 п.1 УК Молдовы (участие наемника в вооруженном конфликте).

К операции "Мстители" привлекли более 100 сотрудников спецслужб Украины, Молдовы и Европола. Они одновременно провели обыски по местам жительства подозреваемых, а также в их транспортных средствах. В результате удалось задержать трех наемников, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине правоохранители обнаружили масштабную преступную сеть, в которую входят шесть "уголовных авторитетов". При процессуальном руководстве областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в распространении преступного влияния, организации собраний уголовных элементов и вымогательстве помощи от других преступников. Согласно результатам расследования фигуранты распространяли свою власть на значительных территориях и организовывали преступные "сходки" в следственных изоляторах.



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/ukrayinski-ta-moldavski-pravooxoronci-proveli-specoperaciyu-mesniki-zatrimano-tryox-naimanciv
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