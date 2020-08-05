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Силовики обвинили Труханова в сокрытии имущества в декларации

САП и НАБУ начали расследовать недостоверную информацию об имуществе одесского мэра Геннадия Труханова за 2017 год

5 августа 2020, 19:45
Автор:

Екатерина Белоброва
Силовики обвинили Труханова в сокрытии имущества в декларации

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт по делу о недостоверной информации в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

Так, согласно материалам дела, городской голова не указал в декларации квартиру и другое недвижимое имущество, которое принадлежит его супруге на общую сумму более 16 млн гривен..

"Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен", - указано в сообщении САП.

Дело будет рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из самых громких коррупционных дел в Одессе, покупкой за бюджетные средства здания заброшенного завода "Краян", суд вынес Геннадию Труханову оправдательный приговор. Тогда сам мэр назвал это дело политическим заказом против него.



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