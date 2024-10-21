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Сигарет и водки на миллион: какое наказание избрал для бизнесмена суд

Волынянин получил приговор за торговлю контрафактным алкоголем и сигаретами на почти миллион гривен

21 октября 2024, 16:21
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Амбарцумян Анна

Житель Луцка вынес приговор за незаконную торговлю алкогольными напитками и сигаретами без акцизных марок, общая стоимость которых приближается к 1 миллиону гривен. Решение суда принято из материалов расследования, проведенного детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Волынской области.

Сигарет и водки на миллион: какое наказание избрал для бизнесмена суд

Алкоголь. Фото: БЭБ

В результате следственных действий стражи порядка задокументировали факты сбыта контрафактной табачной продукции, а также легализацию средств, полученных от незаконной деятельности. Подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные преступления, занимался незаконной покупкой и хранением алкоголя и сигарет для дальнейшей продажи без акцизных марок.

Во время обысков детективы изъяли значительное количество контрафактного алкоголя и табачных изделий, промаркированных известными брендами. Общая стоимость конфискованных товаров составила около 1 миллиона гривен.

Суд признал лучанина виновным по частям 2 статьи 204 и 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, касающихся незаконного приобретения, хранения и сбыта подакцизных товаров, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Мужчине назначен штраф в размере 91 800 гривен и запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией подакцизных товаров, на два года. Все изъятые контрафактные алкогольные и табачные изделия будут уничтожены согласно законодательству.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили трех жителей Черновицкой области, занимавшихся незаконным производством и продажей фальсифицированных моющих средств. По сообщению правоохранителей, организатором схемы выступила женщина, которая привлекла двух подельников для массового производства поддельной бытовой химии в арендованных складах в Черновицком районе.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/sud-vynis-vyrok-volynianynu-u-iakoho-beb-vyluchylo-kontrafaktni-pidaktsyzni-tovary-vartistiu-maizhe-1-mln-hrn
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