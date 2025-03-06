Шпионы в тылу: двое киевлян разоблачены в передаче разведданных врагу

Двое жителей столицы добровольно стали агентами спецслужб России, сливая врагу информацию об украинской военной технике и критической инфраструктуре. За свои услуги они получали деньги и тщательно выполняли все указания кураторов. Следователи собрали безоговорочные доказательства их преступной деятельности, а суд уже избрал меру пресечения. Как действовали злоумышленники и что им чревато – в материале.

Фото: gp.gov.ua

По данным Черниговской областной прокуратуры, двух киевлян подозревают в государственной измене, совершенной группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствие установило, что в августе 2024 г. они согласились сотрудничать с представителями российских спецслужб.

За финансовое вознаграждение злоумышленники собирали информацию о местах дислокации украинских военных и стратегически важных объектах в Киевской и Черниговской областях. Они фиксировали на фото и видео военную технику ВСУ, линии электропередач и другие критически важные объекты, после чего передавали данные через Telegram вместе с точными координатами, датой и временем съемки.

Деньги агенты получали на банковские карты и распределяли между собой.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, содержащие доказательства их деятельности в пользу врага. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Теперь злоумышленникам грозит суровое наказание, ведь за госпредательство в условиях военного положения предусмотрено до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жителя Одесской области будут судить за разглашение информации о дислокации украинских военных через видеочат. По данным следствия, он во время анонимного общения передал данные блоггеру, открыто поддерживающему страну-агрессора. Утечка информации могла быть использована для ударов по украинским защитникам.