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Шокирующие подробности: украинское сырье использовали для создания оружия для РФ

СБУ заблокировала активы российского олигарха более чем на 2 млрд грн

сегодня, 16:46
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины по материалам своего расследования наложила арест на новые активы российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о более чем 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, общая стоимость которых составляет более 2,1 млрд грн. Эти ресурсы, хранившиеся на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежали олигарху, и были ключевыми для производства алюминия на его предприятиях в России.

Шокирующие подробности: украинское сырье использовали для создания оружия для РФ

Николаевский глиноземный завод. Фото из открытых источников

Продукция, изготовленная еще до полномасштабного вторжения, являлась частью схемы, позволяющей Дерипаске поставлять сырье на российские заводы через компанию, зарегистрированную в ЕС. Правоохранители Украины разоблачили эту сделку в начале 2023 года и заблокировали попытки переправить сырье обратно в Россию. Согласно расследованию, эта продукция использовалась для изготовления продукции для военно-промышленного комплекса агрессора.                                                                                         

Следователи СБУ заочно выдвинули подозрение входящему в ближайший круг Путина Олегу Дерипаске, в частности за финансирование войны против Украины. Кроме того, были национализированы все заводы, принадлежащие фигуранту, расположенные в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть предприятий, занимавшихся поставкой микрочипов и электронных компонентов для российских ракет и беспилотников в обход международных санкций. Деятельность фигурантов была ориентирована на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в частности в условиях полномасштабной войны.



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Источник: https://t.me/SBUkr/13960
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