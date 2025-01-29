Шокирующие подробности: украинское сырье использовали для создания оружия для РФ

Служба безопасности Украины по материалам своего расследования наложила арест на новые активы российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о более чем 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, общая стоимость которых составляет более 2,1 млрд грн. Эти ресурсы, хранившиеся на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежали олигарху, и были ключевыми для производства алюминия на его предприятиях в России.

Николаевский глиноземный завод. Фото из открытых источников

Продукция, изготовленная еще до полномасштабного вторжения, являлась частью схемы, позволяющей Дерипаске поставлять сырье на российские заводы через компанию, зарегистрированную в ЕС. Правоохранители Украины разоблачили эту сделку в начале 2023 года и заблокировали попытки переправить сырье обратно в Россию. Согласно расследованию, эта продукция использовалась для изготовления продукции для военно-промышленного комплекса агрессора.

Следователи СБУ заочно выдвинули подозрение входящему в ближайший круг Путина Олегу Дерипаске, в частности за финансирование войны против Украины. Кроме того, были национализированы все заводы, принадлежащие фигуранту, расположенные в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть предприятий, занимавшихся поставкой микрочипов и электронных компонентов для российских ракет и беспилотников в обход международных санкций. Деятельность фигурантов была ориентирована на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в частности в условиях полномасштабной войны.