Главная Новости Общество Криминал Шокирующие махинации: кто и как зарабатывал на ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующие махинации: кто и как зарабатывал на ВСУ

БЭБ разоблачило эксчиновника Минобороны в хищении почти 25 млн грн на поставке электроэнергии для ВСУ

2 сентября 2025, 15:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины разоблачили бывшего должностного лица квартирно-эксплуатационных управлений в двух областях, который, занимая также должность директора подрядной организации, организовал схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в электроэнергии.

Шокирующие махинации: кто и как зарабатывал на ВСУ

Схема хищения средств на электроэнергии для армии

Сущность схемы

Следствие установило, что эксначальник заключил ряд договоров с коммерческим обществом на поставку электроэнергии для армейских подразделений. Однако позже условия контрактов были изменены без объективных оснований и с нарушением принципов прозрачности и экономии бюджетных расходов.

В частности, чиновник вместе с сообщниками обосновывал пересмотр стоимости "колебанием рыночных цен". В результате цены на электроэнергию искусственно завышались, а в первоначальные документы вносились ложные сведения.

Размер ущерба

Благодаря таким манипуляциям злоумышленникам удалось завладеть почти 25 миллионами гривен государственных средств, направленных на обеспечение военных.

Действия правоохранителей

Детективы БЭБ сообщили о подозрении участвовавшему в схеме бывшему руководителю квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю компании-поставщика.

Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к организации сделки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему инспектору столичной полиции, организовавшему незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу. К сделке также были привлечены его сообщники, в частности, женщина, которая брала деньги с "клиентов".




Источник: https://t.me/esbu_gov_ua/9013
