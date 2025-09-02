Шокирующие махинации: кто и как зарабатывал на ВСУ

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины разоблачили бывшего должностного лица квартирно-эксплуатационных управлений в двух областях, который, занимая также должность директора подрядной организации, организовал схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в электроэнергии.

Схема хищения средств на электроэнергии для армии

Сущность схемы



Следствие установило, что эксначальник заключил ряд договоров с коммерческим обществом на поставку электроэнергии для армейских подразделений. Однако позже условия контрактов были изменены без объективных оснований и с нарушением принципов прозрачности и экономии бюджетных расходов.



В частности, чиновник вместе с сообщниками обосновывал пересмотр стоимости "колебанием рыночных цен". В результате цены на электроэнергию искусственно завышались, а в первоначальные документы вносились ложные сведения.



Размер ущерба



Благодаря таким манипуляциям злоумышленникам удалось завладеть почти 25 миллионами гривен государственных средств, направленных на обеспечение военных.



Действия правоохранителей



Детективы БЭБ сообщили о подозрении участвовавшему в схеме бывшему руководителю квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю компании-поставщика.



Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность других лиц к организации сделки.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему инспектору столичной полиции, организовавшему незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу. К сделке также были привлечены его сообщники, в частности, женщина, которая брала деньги с "клиентов".



