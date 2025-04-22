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Шок: мост на миллионы или как из Подольского проекта исчезли 153 млн гривен

СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную кражу бюджетных денег на Подольском мосту в Киеве.

сегодня, 14:36
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Ткачова Марія

По данным следствия, к схеме причастны нынешний и бывший руководители подчиняющегося КГГА одного из коммунальных предприятий. Еще до начала полномасштабной войны они организовали аферу: искусственно завысили стоимость стройматериалов для моста, а лишние деньги разделили между собой.

Шок: мост на миллионы или как из Подольского проекта исчезли 153 млн гривен

Обыски у подозреваемых — Ssu.gov.ua

В частности, в 2018-2019 годах чиновники в 6 раз переплатили за сетки, которыми укрепляли опоры моста. Реальная цена на рынке была около 110 долларов за сетку , но они покупали ее по 610 долларов .

Для этого был заключен договор с фирмой, связанной с ними. Эта компания закупила около 9 тысяч сеток у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке. Да "на бумаге" создали видимость крупного соглашения, но на самом деле просто вывели средства.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны и документы, подтверждающие махинацию.

Подозрения объявлены трем лицам : двум руководителям коммунального предприятия и эксдиректору строительной компании. Им инкриминируют участие в хищении государственного имущества в особо крупных размерах организованной группой (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование продолжается – правоохранители ищут других участников схемы.

Работу проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что впервые в открытом доступе появились фотографии якобы одного из самых засекреченных детей президента РФ Владимира Путина — десятилетнего Ивана. Он, по слухам, является общим ребенком Путина и его любовницы Алины Кабаевой.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-beb-vstanovyly-shcho-na-budivnytstvi-podilskoho-mostu-u-kyievi-zi-stolychnoho-biudzhetu-rozikraly-shchonaimenshe-153-mln-hrn
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