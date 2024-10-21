Схемы продажи "трофейного" оружия разоблачили в разных регионах Украины (ФОТО)

В четырех областях Украины СБУ и Нацполиции разоблачили схемы незаконной продажи трофейного вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.



Фото СБУ

Комплексные мероприятия провели в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях. В ходе операции задержаны семь подпольных торговцев оружием.

Среди изъятого у фигурантов – российские гранатометы "Джмиль", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

В Днепре задержан местный предприниматель. Он нелегально вывозил трофейное оружие из бывших районов боев на восточном фронте. Оружие планировал продать криминалитету. Для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.

В Закарпатской области задержан 50-летний житель Берегово. Он пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома.

В Тернопольской области разоблачили еще двух злоумышленников, предлагавших трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его заказчикам как автозапчасти.

В Житомирской области на нелегальной торговле оружием разоблачили троих жителей Коростеня. Они уже привлекались к уголовной ответственности за воровство.

Фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боеприкосновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение из-за личных уголовных связей.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершенное подозреваемым грозит до 7 лет заключения.









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