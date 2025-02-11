Схема побега из воинской части: у работника ТЦК обнаружили золотые слитки

В Закарпатье правоохранители разоблачили коррупционную схему, позволяющую мужчинам призывного возраста и военнослужащим избегать мобилизации и бегства из воинских частей. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали инструктора Мукачевского ТЦК, который за значительную сумму помогал уклоняющимся. Этот случай раскрывает, насколько далеко могут идти люди во избежание службы и какова цена незаконных услуг во время войны.

Схема побега из воинской части. Фото: ГБР

Инструктор отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК помогал прибывшим в центр комплектования мужчинам избегать мобилизации, за деньги организуя их побег. За услугу он брал от 3 до 4 тысяч долларов США, а родственники военнообязанных становились его заказчиками. Кроме того, он помогал военнослужащим, вернувшимся из СЗЧ и желающим покинуть батальон резерва. Сумма за такую помощь была выше – от 4 до 5 тысяч долларов США.

Путь к бегству он предлагал через лазейки, позволяющие обойти патрули и безопасно выбраться из территории. Для беглецов были готовы "запасные маршруты", по которым их доставляли в безопасные локации. Всего по этой схеме, по мнению следователей, место службы покинули не менее пяти военнослужащих.

При передаче очередной суммы в 10 тысяч долларов при содействии в уклонении от службы двум бойцам инструктора задержали. Он был поставлен в известность о подозрении по статье 114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Максимальное наказание за статью — лишение свободы до 8 лет.

К моменту задержания у инструктора изъяли важные доказательства: черновые записи, мобильные телефоны, деньги в разных валютах, общая сумма которых превышала 36 тысяч долларов США, а также 5 золотых слитков. Расследование продолжается и правоохранители устанавливают возможную причастность к этой деятельности руководства Мукачевского РТЦК.

Этот случай стал еще одним тревожным сигналом о коррупции и нарушениях закона в условиях войны, которые могут иметь серьезные последствия для безопасности страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что двое фигурантов "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападающих.