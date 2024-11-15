Схема нелегального пересечения границы: задержан пограничник и его сообщники

Сотрудники отдела внутренней безопасности "Запад" разоблачили преступную схему, заключавшуюся в переправке мужчин призывного возраста через границу из Украины в Румынию. Инспектор пограничной службы вместе с местными жителями организовывал этот бизнес, получая за услуги немалую сумму денег. В ходе обысков у подозреваемых был обнаружен ряд доказательств их преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Схема нелегального пересечения границы. Фото: ГПСУ

Разоблачение схемы незаконного пересечения границы стало результатом совместной работы пограничников, следователей ГБР и представителей СБУ. Преступники предлагали мужчинам призывного возраста безопасный проход через границу в обход контрольных пунктов за 4 тысячи долларов с человека. В задержанных использовались мобильные телефоны, документы, а также оружие.

Инспектору пограничной службы объявлено подозрение по части 3 статьи 332 и части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Между тем получение неправомерной выгоды должностным лицом наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Мерой пресечения для него стало содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 182 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.