Схема на миллионы: ГБР завершило расследование фейковой поставки продуктов военным

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование дела по масштабной схеме с фейковой поставкой продуктов для военных. Участники заговора сумели присвоить 4,6 миллиона гривен, выделенных Министерством обороны Украины для обеспечения армии. Пять человек уже обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе подлоге документов и присвоении бюджетных средств.

Мошенническая схема с продуктами для армии. Фото: ГБР

Мошенническая схема с продуктами

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира воинской части, начальника столовой, а также двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они организовали фиктивные поставки продуктов, присвоив 4,6 миллиона гривен, которые должны были пойти на обеспечение военных.

Фиктивная поставка продуктов в 2023 году

Схема действовала с августа по декабрь 2023 года. Заместитель командира воинской части вместе с начальником столовой подделали накладные на мысленное снабжение продуктов. На основе этих документов Министерство обороны перечислило деньги предприятию-поставщику. Менеджеры компании легализовали полученные денежные средства и распределили их среди участников схемы. Продукты, якобы поставленные, фиктивно списывали на армейские рационы.

Обвинение и наказание

Пять человек обвиняются в завладении чужим имуществом, подделке документов и легализации преступно полученных средств. Начальник столовой также обвиняется в незаконном хранении оружия, поскольку во время обыска у него дома были обнаружены боеприпасы и взрывчатые вещества. Преступники могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.