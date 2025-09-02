Шедевральная схема: как полицейский помогал уклонистам сбежать из Украины

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему инспектору столичной полиции, организовавшему незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу. К сделке также были привлечены его сообщники, в частности, женщина, которая брала деньги с "клиентов".

Полицейский помогал военнообязанным покинуть страну

Схема побега



По данным следствия, полицейский перевозил мужчин из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоимость услуги составила около 6 тыс. евро с человека.



Чтобы избежать разоблачения, правоохранитель оформлял поездки как командировку, устанавливал на автомобиль спецсигналы и маячки, менял номерные знаки. В случае остановки он показывал служебное удостоверение и объяснял, что перевозит коллег якобы на спецоперацию. Мужчин для убедительности переодевали в полицейскую форму.



Задержание



23 августа 2025 года автомобиль с полицейским и пятью "уклончанами" остановили на въезде в Черновицкую область. В ходе проверки документов заговорщиков разоблачили. Военнообязанным сразу вручили повестки и составили административные протоколы.



Полицейскому же объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения.



Последствия



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.



ДБР подчеркивает, что такие преступления особенно опасны в условиях войны, ведь они не только взрывают мобилизационные возможности государства, но и дискредитируют правоохранительные органы.



