Шедевральная схема: как полицейский помогал уклонистам сбежать из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шедевральная схема: как полицейский помогал уклонистам сбежать из Украины

ДБР разоблачило столичного полицейского, который переправлял «уклончан» к границе под видом спецназовцев

2 сентября 2025, 14:53
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему инспектору столичной полиции, организовавшему незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу. К сделке также были привлечены его сообщники, в частности, женщина, которая брала деньги с "клиентов".

Шедевральная схема: как полицейский помогал уклонистам сбежать из Украины

Полицейский помогал военнообязанным покинуть страну

Схема побега

По данным следствия, полицейский перевозил мужчин из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоимость услуги составила около 6 тыс. евро с человека.

Чтобы избежать разоблачения, правоохранитель оформлял поездки как командировку, устанавливал на автомобиль спецсигналы и маячки, менял номерные знаки. В случае остановки он показывал служебное удостоверение и объяснял, что перевозит коллег якобы на спецоперацию. Мужчин для убедительности переодевали в полицейскую форму.

Задержание

23 августа 2025 года автомобиль с полицейским и пятью "уклончанами" остановили на въезде в Черновицкую область. В ходе проверки документов заговорщиков разоблачили. Военнообязанным сразу вручили повестки и составили административные протоколы.

Полицейскому же объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения.

Последствия

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

ДБР подчеркивает, что такие преступления особенно опасны в условиях войны, ведь они не только взрывают мобилизационные возможности государства, но и дискредитируют правоохранительные органы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские пропагандистские ресурсы распространили очередную дезинформацию, заявив о якобы уничтожении 17 военнослужащих полка "Азов" и двух американских бронемашин в районе села Глущенково Харьковской области.





Источник: https://t.me/DBRgovua/6234
