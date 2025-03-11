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Семейное дело: СБУ задержала агентку ГРУ РФ, которая шпионила после ареста брата

СБУ разоблачила женщину, работавшую на окупантов

сегодня, 12:53
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины разоблачила очередную агентку российской военной разведки (ГРУ), которая передавала оккупантам информацию об украинских военных в Донецкой области. Она взялась за шпионскую деятельность после ареста своего брата-предателя, которого СБУ задержала раньше. По заданию российского куратора женщина собирала данные о позициях ВСУ и передавала их врагу для нанесения ракетных и артиллерийских ударов.

Семейное дело: СБУ задержала агентку ГРУ РФ, которая шпионила после ареста брата

Фото: СБУ

Злоумышленница — местная жительница, которая еще осенью 2024 года помогала брату-агенту России в собрании разведданных об обороне Славянск. После разоблачения родственника она на время исчезла из поля зрения силовиков, однако вскоре с ней вышли на связь представители российских спецслужб. Они предложили продолжить работу, и женщина согласилась.

По указанию куратора она тщательно обходила местность и фиксировала расположение украинских военных, передавая координаты боевику так называемых "внутренних войск днр". СБУ задержала агентку, задокументировала ее преступления и провела меры по обеспечению позиций ВСУ.

В ходе обыска у нее изъяли мобильный телефон, через который она контактировала с россиянами. Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Она находится под стражей, а за свои действия может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что жителя Одесской области будут судить за разглашение информации о дислокации украинских военных через видеочат. По данным следствия, он во время анонимного общения передал данные блоггеру, открыто поддерживающему страну-агрессора. Утечка информации могла быть использована для ударов по украинским защитникам.




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Источник: https://t.me/SBUkr/14326
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