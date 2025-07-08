Сцена как из сериала: в Мексике преступники захватили автомобиль с тоннами золота и серебра

В Мексике вооруженные преступники совершили дерзкое нападение на грузовик, перевозивший 33 тонны золота и серебра. Инцидент оценивается в миллионы долларов потерь компании Grupo Minero Bacis.

В Мексике ограбили грузовик с тоннами золота и серебра. Фото из открытых источников

По официальному заявлению компании Grupo Minero Bacis, неизвестные заблокировали дорогу для грузовика с золотом двумя белыми автомобилями, после чего напали на водителя и сопровождавших груз охранников. Нападавшие удерживали их в заложниках более полутора часов, прежде чем сбежать вместе с сейфом, где находились золотые и серебряные концентраты. Сам грузовик позже обнаружили, однако без ценных металлов.

Grupo Minero Bacis не назвала точную сумму потерь, но заявила, что речь идет о "миллионах долларов". Золотые и серебряные концентраты – это материалы с повышенным содержанием драгоценных металлов, которые готовятся к дальнейшей очистке и продаже.

В Мексике растет дорожный бандитизм. По официальным данным, попытки ограбления на автодорогах страны предпринимаются примерно каждые 50 минут. За первые два месяца 2025 года количество таких преступлений возросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году полиция зафиксировала более 24 тысяч краж грузов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Северной Корее украли 200 кг золота из бронемашины. В приграничных городах действует чрезвычайное положение, поскольку власти пытаются предотвратить контрабандный вывоз награбленного в Китай. Общая сумма золота составила 12 млн. долларов.

Также "Комментарии" писали о жестоком убийстве в прямом эфире. В Мексике застрелили известную инфлюэнсершу. Это произошло, когда девушка вела трансляцию для своей аудитории, однако в какой-то момент услышала стук в дверь и пошла открыть ее. В этот момент на женщину набросился застреливший ее преступник.



