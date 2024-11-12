СБУ задержала семерых приспешников рф, которые поддерживали агрессию против Украины

Служба безопасности Украины провела очередную операцию, задержав семь человек, которые поддерживали агрессивную политику России в отношении Украины. Кроме того, одной из пропагандисток был вынесен приговор в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемые пытались поддержать враждебную пропаганду и препятствовать мобилизационным мерам в Украине.

Любитель русского мира. Фото: СБУ

Задержание в Киеве: преподавательница и переселенец-информатор

В Киеве была задержана бывшая преподавательница иностранных языков, которая в соцсетях призвала поддержать путина и захват Украины. Также задержан 36-летний переселенец из Запорожья, который распространял через Телеграмм-каналы информацию о местах дислокации украинских военных.

Черкасщина и Хмельнитчина: интернет-агитаторы

В Черкасской области задержаны четыре администратора анонимных мессенджер-групп, которые предоставляли информацию о блокпостах и помогали уклоняющимся. В Хмельницком обнаружен переселенец из Донетчины, который в чат-рулетке оправдывал ракетные удары по детской больнице в Киеве.

Тюрьма за пропаганду: 10 лет для харьковской агитаторши

Кроме того, в Харькове 10 лет тюрьмы получила местная пропагандистка, работавшая на Главный центр специальной службы военной разведки России. Она администрировала несколько телеграмм-каналов, где восхваляла кремлевский режим и оправдывала преступления русской армии.

Уголовные дела против предателей

Задержанные получили подозрения за препятствование деятельности ВСУ и оправдывание российской агрессии, им грозят серьезные уголовные наказания, включая длительные сроки заключения.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.