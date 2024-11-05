СБУ задержала агента российского ГРУ и двух коллаборантов в Херсоне

Служба безопасности Украины провела операцию по нейтрализации группы коллаборантов в Херсонской области. Среди задержанных — агентка российской военной разведки, корректировавшая вражеские обстрелы, а также два человека, занимавшие руководящие должности в оккупационной администрации. Задержанным грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного лишения свободы.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Одной из задержанных оказалась жительница Херсона, сотрудничавшая с российской военной разведкой (ГРУ). Агентша регулярно объезжала территорию общины на скутере, чтобы выявить позиции украинских военных, особенно штабы, огневые точки и опорные пункты ВСУ. Собранную информацию она передавала кураторам из ГРУ через мессенджеры, используя скриншоты с гугл-картами для точного обозначения позиций.

Еще одним задержанным оказался бывший правоохранитель, 60-летний житель Херсона. После оккупации он перешел на сторону захватчиков и был назначен заместителем по правовым вопросам оккупационной администрации. Его основной задачей была подготовка к проведению незаконного "референдума" по присоединению Херсонщины к РФ.

Третье лицо, задержанное в рамках спецоперации СБУ, входило в состав "главного управления МВС РФ" на оккупированной территории. Она отвечала за процесс принудительной паспортизации местного населения, навязывая российское гражданство херсонцам.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности по статьям 111 и 111-1 Уголовного кодекса Украины. За свои преступления коллаборантам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.